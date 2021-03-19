سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 19 مارس/آذار 2021
الاتحاد الأوروبي جمّد خططه لفرض عقوبات على تركيا مشيداً بمكانتها المهمة في المنطقة  / AP
19 مارس 2021

أهم الأحداث:

دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي جمَّد خطط فرض عقوبات على تركيا، بايدن ليس نادماً على وصف بوتين بالقاتل والأخير يقترح محادثة تُبَثُّ مباشرة.

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دبلوماسيون: الاتحاد الأوروبي جمَّد خطط فرض عقوبات على تركيا

جمّد الاتحاد الأوروبي خططه لفرض عقوبات على تركيا، فيما أشاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي بمكانة تركيا قائلاً إن "الاتحاد يرغب في مواصلة المسار الإيجابي مع تركيا". [TRT عربي]

ولفت دبلوماسيون أوروبيون وأمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، حثّت الاتحاد الأوروبي على التراجع عن فرض عقوبات على تركيا، كونها عضواً مهماً بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومرشحة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. [TRT عربي]

بايدن ليس نادماً على وصف بوتين بالقاتل والأخير يقترح محادثة تُبَثُّ مباشرة

قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس نادماً على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل هذا الأسبوع. [TRT عربي]

في السياق ذاته اقترح الرئيس الروسي الخميس على نظيره الأمريكي الانخراط في محادثات تُبَثّ "مباشرة" الأيام المقبلة، وقال بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي: "أريد أن اقترح على الرئيس بايدن مواصلة حديثنا شرط أن يُبَثَّ مباشرة"، وأضاف أن هذا الأمر يمكن أن يحدث الجمعة أو الاثنين المقبل، معتبراً أنه "قد يثير اهتمام الشعبين الروسي والأمريكي". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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