أكدت وزارة الدفاع التركية أنها أخطرت روسيا من أجل وقف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط قذيفتين انطلقتا من الأراضي السورية على ولاية كلس جنوب تركيا.

وشددت الوزارة في بيان لها الخميس، أنه جرى توجيه ضربات لأهداف محددة عقب سقوط القذيفتين.

وأشارت إلى أنها وضعت الوحدات المعنية في حالة تأهب، وأنها تراقب التطورات.

وأوضحت أن القذيفتين سقطتا في أراضٍ خالية ولم يصب أي من المواطنين جراء ذلك.

وفي وقت سابق الخميس أعلنت مصادر أمنية للأناضول أن قذيفة سقطت على أرض خالية وأخرى أصابت ورشة للرخام في حي "إسكي بيشاولر" في كلس.

وقال مسؤولون أتراك للأناضول إنهم يعتقدون أن القذيفتين أطلقتا من مدينة "تل رفعت" السورية الخاضعة لاحتلال YPG/PKK الإرهابي.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي YPG منذ عام 2016، فيستخدمونها منطلقاً لتنفيذ الهجمات.