سياسة
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دعوات للتخلي عن الكمامة لمتلقّي تطعيم كورونا.. كيف أجاب الخبراء؟
دخل الدكتور أنتوني فاوتش، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في حوار مثير للجدل مع سيناتور جمهوري حول ما إذا كان يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة إذا تعافوا من فيروس كورونا أو جرى تطعيمهم، فماذا كانت إجابته؟
دعوات للتخلي عن الكمامة لمتلقّي تطعيم كورونا.. كيف أجاب الخبراء؟
أكد فاوتشي أنه قلق حيال فكرة التخلي عن الكمامة  / Reuters
19 مارس 2021

دخل الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، في حوار مثير للجدل مع السيناتور راند بول، جمهوري من ولاية كنتاكي، يوم الخميس، حول ما إذا كان يجب على الأشخاص ارتداء أقنعة إذا تعافوا من فيروس كورونا أو جرى تطعيمهم، وفقاً لقناة CNN.

وقال بول لفاوتشي: "أنت تطلب من الجميع ارتداء قناع، سواء أصيبوا بعدوى أو جرى تطعيمهم. إذا كان الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو أصيبوا بالعدوى، لا ينشرون العدوى، أليست هذه مجرد مسرحية؟".

أجاب فاوتشي: "الأقنعة ليست مسرحية. الأقنعة واقية". وأشار إلى أن الأشخاص الذين جرى تطعيمهم قد يستمرون في استنشاق الفيروس، ويعيش في أنوفهم أو حلقهم دون أن يسبب لهم أي أعراض، لكنهم من الممكن أن يعطسوا هذا الفيروس و يعدوا الآخرين. وأوضح أنه يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى مرة ثانية، وإن كان الأمر غير شائع.

وأكد أن السلالات الجديدة من الفيروس، مثل B.1.1.7 التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، و B.1.351 التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا، قد لا تتأثر بالاستجابة المناعية الناتجة عن إصابة سابقة.

وأشار فاوتشي إلى أنه توجد دراسات أظهرت أن الأشخاص في جنوب إفريقيا الذين أصيبوا بسلالات أقدم من فيروس كورونا ليس لديهم حماية مناعية تقريباً ضد السلالة الجديدة.

وقال بول: "لقد جرى تطعيمك وأنت الآن تتجول مرتدياً قناعين. تريد أن يحصل الناس على اللقاح، فامنحهم مكافأة، بدلاً من إخبارهم أنه عليهم ارتداء قناع إلى الأبد. الناس لا يريدون سماع ذلك. أخبره أنه بعد التطعيم لا يرتدي القناع".

وأكد فاوتشي أنه قلق من نهج بول لأن الناس سيتبعونه في عدم ارتداء قناع بعد الإصابة بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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