تستعد تونس، لإطلاق أول قمر صناعي السبت 20 مارس/آذار، بالتزامن مع الذكرى الـ65 لاستقلال البلاد.

وستصبح تونس بقمرها "تحدي واحد Challenge One" من البلدان العربية القليلة التي تطلق أقماراً صناعية إلى الفضاء.

وأفاد مدير عام مجمع "تلنات" المختص في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية، صاحب المشروع، محمد فريخة، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا القمر الصناعي تونسي مئة بالمئة وأنجِز بخبرات وكفاءات محلية لنحو عشرين مهندساً تونسياً يعملون بالمؤسسة"

وأضاف فريخة "استطعنا إنجاز هذا القمر بدعم من بعض الخبرات التونسية الموجودة في وكالات فضاء دولية على غرار المهندس محمد عبيد من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا".

واعتمد في تصنيع القمر الصناعي "تحدي واحد" المختص في إنترنت الأشياء Internet Of Things، على تطوير بروتوكول » لورا LoRa » الذي يتم استخدامه في الاتصالات الأرضية في سياق المدن الذكية والمراقبة الصناعية والزراعة الذكية.

ويعد "تحدي واحد" أوّل قمر صناعي طُوّر بخبرات وكفاءات تونسيّة، وسيطلق عبر المركبة الفضائيّة الروسيّة "Soyuz 2" من قاعدة كازاخستان.