سياسة
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أقطاي: لم تُغلَق أي فضائية تعمل من تركيا ولم ولن نسلم أي لاجئ في بلادنا
قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، إنه لم يجرِ إغلاق أي فضائية تعمل من تركيا، نافياً الأنباء التي تحدثت عن فرض الإقامة الجبرية او اعتقال لاجئين مصريين في البلاد.
أقطاي: لم تُغلَق أي فضائية تعمل من تركيا ولم ولن نسلم أي لاجئ في بلادنا
أقطاي: لم يجرِ إغلاق أي فضائية تعمل من تركيا ولم ولن نسلم أي لاجئ في بلادنا / AA
19 مارس 2021

قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، إنه لم يجرِ إغلاق أي فضائية تعمل من تركيا، رداً على الأنباء التي تحدثت عن إغلاق عدد من القنوات الفضائية المصرية المعارضة في البلاد.

وأوضح أقطاي في تصريحات، الجمعة، لـTRT عربي أن "مسؤولين أتراكاً طلبوا فقط من القنوات ضرورة الالتزام بمعايير الصحافة المهنية".

وأضاف أقطاي "الأنباء عن فرض الإقامة الجبرية او اعتقال لاجئين مصريين في تركيا عارية من الصحة تماماً".

وأكد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية أن تركيا لم ولن تطرد أو تُسلّم أي لاجئ، مشدداً على أن اللاجئين في تركيا لهم حقوق تضمنها مبادئ الجمهورية التركية وقوانين حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي
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