سياسة
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حرب باردة في الأفق؟ روسيا تعلق على علاقاتها مع الولايات المتحدة
أجاب المتحدث باسم الكرملين ردّاً على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، بأن موسكو "تطمح دائماً للأفضل لكنها تستعد للأسوأ". وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي وصف فيها نظيره الروسي بـ"القاتل".
حرب باردة في الأفق؟ روسيا تعلق على علاقاتها مع الولايات المتحدة
الكرملين يقول إن موسكو تطمح دائماً للأفضل في علاقتها مع واشنطن لكنها مستعدة أيضاً للأسوأ / AFP
19 مارس 2021

قال الكرملين الجمعة، ردّاً على سؤال بشأن احتمال نشوب حرب باردة جديدة بين روسيا والولايات المتحدة، إن موسكو "تطمح دائماً للأفضل لكنها تستعد للأسوأ".

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى متدنّ جديد هذا الأسبوع، بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "قاتل"، الأمر الذي دفع روسيا إلى استدعاء سفيرها من الولايات المتحدة. وعرض بوتين في وقت لاحق إجراء محادثات علنية على الإنترنت مع بايدن خلال الأيام المقبلة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الجمعة، إن عرض بوتين إجراء محادثات مع بايدن لا يزال قائماً، مضيفاً أن الرئيس الروسي يمكنه فعل ذلك في أي وقت ملائم لنظيره الأمريكي، وإن كان العرض "لن يظل مطروحاً إلى الأبد".

وأضاف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "قال بوتين إنه على الرغم من كل شيء لا جدوى من دبلوماسية الصوت العالي وتبادل الانتقادات، لكن ثمة جدوى في مواصلة العلاقات".

وأضاف: "نحن بالطبع نطمح دائماً للأفضل، لكننا نستعد للأسوأ. وفي ما يتعلق بروسيا أوضح الرئيس بوتين رغبته في مواصلة العلاقات".

وتابع: "لكن بالطبع لا يمكننا إغفال تصريحات بايدن"، في إشارة لمقابلة بايدن مع قناة ABC يوم الأربعاء.

وخلال المقابلة وصف بايدن بوتين أيضاً بأنه "بلا قلب"، وقال إنه "سيدفع ثمن تدخله في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020"، وهو ما ينفيه الكرملين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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