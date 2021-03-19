أعلنت الأمم المتحدة احتمالية أن يصبح انتشار كورونا "موسمياً".

وقال خبراء بالمنظمة في دراسة إن موسمية الأمراض الفيروسية التنفسية التي تتفاقم في ذروة موسم البرد "توحي بأن كورونا سيكون على الأرجح مرضاً موسمياً إذا استمر عدة أعوام"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي الجمعة.

وشكَّلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق عمل يضم 16 خبيراً لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس.

وفي السياق أشارت الدراسة إلى أن البيانات "لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة"، حسب المصدر ذاته.

وأوضحت أن آليات التحكم في انتشار كورونا خلال العام الماضي "ارتكزت بشكل رئيسي على التدخلات الحكومية لا على عوامل الأرصاد الجوية".

وعالمياً تجاوزت الوفيات بكورونا حتى صباح الجمعة مليونين و700 ألف، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 122 مليوناً و490 ألف حالة، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.