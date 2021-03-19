سياسة
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وزير الإعلام المصري: الخطوات التركية بادرة طيبة تساعد على بحث ملفات الخلاف
قال وزير الإعلام المصري إن قرارات الحكومة التركية الأخيرة وتوجهاتها بشأن العلاقات مع القاهرة "بادرة طيبة لخلق مناخ ملائم لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين".
وزير الإعلام المصري: الخطوات التركية بادرة طيبة تساعد على بحث ملفات الخلاف
هيكل: من المهم جداً لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها / مواقع التواصل
19 مارس 2021

أشاد وزير الإعلام المصري أسامة هيكل الجمعة بقرارات الحكومة التركيةوتوجهاتهاالأخيرةبشأن العلاقات مع القاهرة، واعتبرها "بادرة طيبة"، حسب ما جاء ببيان نُشر على حساب الوزارة بفيسبوك.

ورحب هيكل بخطوات الحكومة التركية تجاه القاهرة، واصفاً إياها بـ"بادرة طيبة لخلق مناخ ملائم لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين"، على مدار السنوات الماضية.

وقال هيكل: "من المهم جداً لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، لا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".

وأوضح الوزير المصري أن بلاده "لا تعادي أحداً، وأن موقفها الثابت في علاقاتها يرتكز على تطوير العلاقات مع الجميع، على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة"، حسب البيان ذاته.

وقبل أسبوع أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين بلاده والقاهرة من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن أياً من البلدين لم يطرح شروطاً مسبقة من أجل ذلك.

وكموقف مبدئي أكدت تركيا مراراً التزامها قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لكن موقفها الرافض للانقلابات عموماً وفي كل مكان باعتباره خياراً غير ديمقراطي دفع أنقرة عام 2013 لمعارضة الإطاحة بالراحل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

ومنذ ذلك الحين توترت العلاقات بين مصر وتركيا، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي، حتى أعلن جاوش أوغلو في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أنقرة والقاهرة "تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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