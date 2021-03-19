سياسة
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بايدن يرد على اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة: سنتحدث معه في مرحلة ما
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على اقتراح نظيره الروسي بعقد مباحثات "على الهواء مباشرة"، بأن محادثة ستجري مع بوتين "في مرحلة ما"، وتصاعدت حدة الخلاف بين أمريكا وروسيا، بعدما وصف بايدن، بوتين، بـ"القاتل" خلال مقابلة تلفزيونية.
بايدن يرد على اقتراح بوتين إجراء محادثات مباشرة: سنتحدث معه في مرحلة ما
الرئيس الأمريكي علق على احتمالية فرض عقوبات على روسيا بأن ذلك سيأتي في الوقت المناسب / Reuters
19 مارس 2021

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أنه "محادثة ستجري مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مرحلة ما".

جاء ذلك في معرض رده على اقتراح بوتين عقد مباحثات "على الهواء مباشرة" مع نظيره الأمريكي.

ورداً على سؤال حول مقترح بوتين قال بايدن في تصريح صحفي بالبيت الأبيض إنني "متأكد أننا سنتحدث في مرحلة ما".

وحول احتمالية فرض عقوبات إضافية على روسيا قال الرئيس الأمريكي: "سيأتي ذلك في الوقت المناسب".

وتصاعدت حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما وصف بايدن، بوتين، بـ"القاتل" خلال مقابلة مع قناة "ABC NEWS"، عرضت الأربعاء.

وفي المقابلة ذاتها قال بايدن إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية عامَي 2016 و2020".

والخميس قال بوتين في تصريحات صحفية: "في المرة السابقة كان بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية، أود أن أقترح عليه الآن مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نفعل ذلك عملياً على الهواء مباشرة ومن دون أي مماطلات، ولكن في محادثة صريحة ومباشرة"، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" المحلي.

كما رد بوتين على وصف نظيره الأمريكي له بـ"القاتل"، قائلاً إنه يتمنى له "الصحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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