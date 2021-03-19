سياسة
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بعد امتناعها.. تويتر ترضخ للقانون التركي وتتجه إلى تعيين ممثل لها في البلاد
أعلن نائب وزير المواصلات والبنى التحتية التركي صباح السبت أن شركة تويتر ستعين ممثلاً لها في تركيا، استجابة للقانون المنظم لعمل شركات التواصل الاجتماعي، وكانت تركيا حظرت الإعلانات على تويتر بعد رفضها فتح مكتب تمثيلي بالبلاد.
بعد امتناعها.. تويتر ترضخ للقانون التركي وتتجه إلى تعيين ممثل لها في البلاد
الحكومة التركية حظرت الإعلانات على منصة تويتر بتركيا بعد تجاوزها السقف الزمني المسموح لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد / Reuters
19 مارس 2021

أعلن نائب وزير المواصلات والبنى التحتية التركي ليلة السبت أن شركة تويتر ستعين ممثلاً لها في تركيا استجابة للقانون المنظم لعمل شركات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة التركية حظرت الإعلانات على منصة تويتر بتركيا، بعد تجاوزها السقف الزمني المسموح لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد.

وألزمت أنقرة جميع منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون شخص فتح مكتب تمثيلي لها، وفقاً لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع منصتَي فيسبوك وإنستغرام إلى الإعلان عن عزمهما على فعل ذلك.

إلا أن منصة تويتر لم تُقدِم حينها على الخطوة على الرغم من تجاوز الفترة الزمنية الممنوحة لها لتسوية أوضاعها، قبل أن يأتي الإعلان الجديد.

مصدر:TRT عربي
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