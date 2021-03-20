سياسة
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بمرسوم رئاسي.. تعيين رئيس جديد للبنك المركزي التركي
عُيّن شهاب قافجي أوغلو رئيساً جديداً للبنك المركزي التركي خلفاً لناجي أغبال المقال، حسب ما جاء في مرسوم رئاسي مُوقّع من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية.
بمرسوم رئاسي.. تعيين رئيس جديد للبنك المركزي التركي
تعيين رئيس جديد للبنك المركزي التركي / AA
20 مارس 2021

صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، فجر السبت، قضى بإقالة رئيس البنك المركزي، ناجي أغبال، من منصبه وتعيين البروفيسور شهاب قافجي أوغلو خلفاً له.

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي مُوقّع من قبل الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية.

والرئيس الجديد للمركزي التركي، من مواليد 23 مايو/أيار 1967 بولاية بايبورت (شمال شرق)، تخرج في قسم الإدارة بكلية العلوم الاقتصادية والإدارية بجامعة "التاسع من أيلول".

كما أنهى قافجي أوغلو، معهد المحاسبة التابع لجامعة إسطنبول، كاختصاصي تدقيق ومراقبة، وواصل دراسة إدارة الأعمال في كلية "هاستينغز" في إنجلترا.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بمعهد القطاع المصرفي والتأمين التابع لجامعة مرمرة بإسطنبول، وتولي العديد من المناصب بعدد من المصارف التركية.

كما فاز بعضوية البرلمان خلال الدورة التشريعية الـ26 (2015-2018) عن مدينة بايبورت، وهو أب وله من الأبناء 3.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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