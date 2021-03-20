سياسة
2 دقيقة قراءة
"الماريغوانا" تطيح بخمسة موظفين في البيت الأبيض.. ما القصة؟
أكد البيت الأبيض إقالة خمسة موظفين بسبب تعاطي الماريغوانا، رغم الإعلان عن سياسة أكثر تساهلاً تجاه الاستخدام السابق لهذا المخدر قبل بضعة أسابيع.
"الماريغوانا" تطيح بخمسة موظفين في البيت الأبيض.. ما القصة؟
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي نشرت تغريدة تؤكد فصل الموظفين الخمسة / AP
20 مارس 2021

قال البيت الأبيض الجمعة إنه أقال خمسة موظفين بسبب تعاطي الماريغوانا، حتى بعد الإعلان عن سياسة أكثر تساهلاً تجاه الاستخدام السابق لهذا المخدر قبل بضعة أسابيع.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تغريدة تؤكد فصل الموظفين الخمسة بعد أن ذكرت صحيفة ديلي بيست أنه جرى وقف عشرات الموظفين عن العمل أو طُلب منهم الاستقالة أو وضعهم في برنامج عمل عن بعد بسبب استخدام الماريغوانا في الماضي.

وقالت ساكي على تويتر "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريغوانا في الماضي لن يؤدي تلقائياً إلى استبعاد الموظفين من العمل في البيت الأبيض".

وأضافت "وخلاصة القول هي أنه من بين مئات الأشخاص الذين جرى تعيينهم، لم يعد خمسة أشخاص ممن بدؤوا العمل في البيت الأبيض يعملون نتيجة لهذه السياسة".

وتشير صحيفة ديلي بيست إلى أنه في بعض الحالات، أُخبر الموظفون بشكل غير رسمي من خلال مسؤولين في إدارة بايدن قبل الانضمام رسمياً إلى البيت الأبيض، أنهم من المحتمل أن يتغاضوا عن بعض الاستخدامات السابقة للماريغوانا، ليُطلب منهم الاستقالة لاحقاً.

واشتكى موظفون لديلي بيست من إنه لم تُشرَح السياسات المنظمة لهم من المسؤولين عن التنظيم والإدارة في البيت الأبيض.

يذكر أن عدداً من الولايات الأمريكية اعتمد تقنين الماريغوانا وتخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها، ومع ذلك، على المستوى الاتحادي، لا تزال الماريغوانا غير قانونية في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us