سياسة
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تركيا تنسحب من اتفاقية إسطنبول.. وأوقطاي: نرتقي بمكانة المرأة دون تقليد
قررت تركيا الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعلق نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي على القرار قائلاً إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة لتقليد الآخرين.
تركيا تنسحب من اتفاقية إسطنبول.. وأوقطاي: نرتقي بمكانة المرأة دون تقليد
فؤاد أوقطاي: الحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا / AP
20 مارس 2021

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، السبت، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين.

جاء ذلك في تغريدة له على تويتر، علّق فيها على انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول".

والسبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية المرسوم، وجاء فيه أن "الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو/أيار 2011، وجرت المصادقة عليها في 10 فبراير/شباط 2012 بقرار من مجلس الوزراء".

وأضاف أوقطاي: "مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي".

وأردف: "لا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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