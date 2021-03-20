أشاد الخبير الاستثماري الأمريكي ومؤسس شركة "موبيوس كابيتال بارتنرز"، مارك موبيوس (84 عاماً)، بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة الماضي.

وأضاف موبيوس المعروف باسم "أستاذ الاستثمار في الأسواق الدولية"، في معرض تقييمه لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في تركيا، أن أنقرة تحركت في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن هذه الفترة تعتبر الأمثل لتقييم الفرص الاستثمارية فيها، حسب وكالة الأناضول.

ولفت إلى أن الإصلاحات تعتبر العنصر الأكثر أهمية لتعزيز عجلة الاستثمارات، وأن تركيا اختارت الوقت الأمثل لتنفيذها، وأنها تمتلك أدوات تحويل بيئة الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا إلى فرص.

وأشار إلي أن أوقات الأزمات تعتبر الفترة الأمثل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لأن الناس يمكنهم قبول التغييرات بسهولة أكبر.

وأكد موبيوس أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يحقق انتعاشاً في عام 2021، وأن مواصلة عملية التطعيم ضد كورونا سوف تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة.

وقال: بطبيعة الحال، استقرار العملة واكتسابها قوة أمام الدولار، يمكن تركيا من تحقيق نجاحات مهمة في قطاع الاقتصاد.

وشدد موبيوس على أن الآفاق الاقتصادية لعام 2021 ستكون حبلى بالفرص الواعدة، وأن تركيا ستكون قادرة خلال العام الحالي على توفير فرص جيدة للمستثمرين.

وحول الاستثمارات التي تحظى باهتماماته في تركيا قال موبيوس إن شركته تركز على التعاون مع الشركات التي تعمل في مجال البرمجيات القابلة للتصدير إلى الخارج.

ولفت موبيوس إلى أن قطاع البرمجيات يعتبر واحداً من المجالات المثيرة للاهتمام بالنسبة لشركته، وأن تركيا لديها أرضية صلبة في مجال الصناعة وخدمات السوق المحلية والوصول إلى أسواق التصدير، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الشركات المحلية لزيادة حصصها السوقية محلياً وعالمياً.