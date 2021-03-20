خسر منتخب الإمارات للرغبي ودياً أمام نظيره الإسرائيلي 0-33 الجمعة على ملعب مدينة دبي الرياضية في أول مباراة تجمع منتخبين من البلدين.

وحضر المنتخب الإسرائيلي في دبي منذ الأربعاء حيث أقام تدريبات مشتركة مع نظيره الإماراتي قبل خوض المباراة التي ستكون باكورة اتفاقية التعاون بين اتحادي اللعبة في البلدين على مستوى المنتخبات والبرامج، وتبادل الخبرات.

من جهته، نشر الاتحاد الإماراتي للرغبي عبر حسابه في تويتر رسالة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمناسبة إقامة المباراة الودية.

وقال محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للرغبي بعد إهداء قائد المنتخب الإسرائيلي درعاً تذكارية: "سعداء جداً باستضافة أول مباراة بين المنتخبين، والرياضة دائماً تجمع بين الشعوب، وسيكون لقاء اليوم باكورة لمباريات قادمة".

وكان محمد الزعابي عضو اتحاد الرغبي الإماراتي قد قال في تصريحات لصحيفة The National الإماراتية "نأمل في القريب العاجل القيام بدورنا من خلال زيارة كهذه لإسرائيل، ويمكن أن نمنح فريقنا النسائي الفرصة للعب مباراة ضد إسرائيل في تل أبيب".

وفي هذا الإطار اقترح أبولو بيريليني، مدرب الإمارات العربية المتحدة، تسمية الكأس التي سيلعبها الفريقان في كأس تحدي اتفاق أبراهام، ويريد أن تصبح مباراة سنوية.

يذكر أن الإمارات تعد أول دولة خليجية، وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، في حين تعتبر البحرين الرابعة، ثم السودان وأخيراً المغرب وتعرف مجتمعة باتفاقيات أبراهام، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).