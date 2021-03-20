أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب غربي السعودية، حسب ما جاء، في بيان مقتضب له بثته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال البيان: "جرى اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي على خميس مشيط"، وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية تجاه ذلك"، دون تحديد مكان انطلاق الطائرة.

ولم تعلق جماعة الحوثي على بيان التحالف حول استهداف خميس مشيط، لكن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، قال إن قواتهم "استهدفت موقعاً عسكرياً في مطار أبها الدولي، صباح السبت، بطائرة مُسيّرة من طراز (قاصف 2k)".

و يقع مطار "أبها" الدولي في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بين مدينتي أبها وخميس مشيط وهو يبعد نحو (18 كلم) عن كليهما.

وأضاف سريع، في بيان، أن "الاستهداف حقق إصابة دقيقة" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، وأشار إلى أن الاستهداف يأتي "رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن".

والجمعة، أعلنت وزارة الطاقة السعودية السيطرة على حريق في مصفاة نفطية بالعاصمة الرياض جراء اعتداء إرهابي بطائرات دون طيار، بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف شركة "أرامكو" بـ6 طائرات مسيرة.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومُسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.