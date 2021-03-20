سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد الهجوم على مصفاة الرياض.. التحالف يعلن تدمير مُسيّرة أطلقت نحو السعودية
قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان مقتضب، إنه اعترض ودمّر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب غربي السعودية.
بعد الهجوم على مصفاة الرياض.. التحالف يعلن تدمير مُسيّرة أطلقت نحو السعودية
كثف الحوثيون في الأسابيع الماضية إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية / Reuters
20 مارس 2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جنوب غربي السعودية، حسب ما جاء، في بيان مقتضب له بثته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال البيان: "جرى اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي على خميس مشيط"، وأضاف أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية تجاه ذلك"، دون تحديد مكان انطلاق الطائرة.

ولم تعلق جماعة الحوثي على بيان التحالف حول استهداف خميس مشيط، لكن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، قال إن قواتهم "استهدفت موقعاً عسكرياً في مطار أبها الدولي، صباح السبت، بطائرة مُسيّرة من طراز (قاصف 2k)".

و يقع مطار "أبها" الدولي في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بين مدينتي أبها وخميس مشيط وهو يبعد نحو (18 كلم) عن كليهما.

وأضاف سريع، في بيان، أن "الاستهداف حقق إصابة دقيقة" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، وأشار إلى أن الاستهداف يأتي "رداً على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن".

والجمعة، أعلنت وزارة الطاقة السعودية السيطرة على حريق في مصفاة نفطية بالعاصمة الرياض جراء اعتداء إرهابي بطائرات دون طيار، بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف شركة "أرامكو" بـ6 طائرات مسيرة.

وكثف الحوثيون، في الأسابيع الماضية، إطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات ومُسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدمير هذه الصواريخ والطائرات، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي، إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us