تمكن الجيش التركي من تدمير أكثر من 20 موقعاً لتنظيم YPG/PKK الإرهابي، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين، في مدينة "تل رفعت" شمالي سوريا.

وقالت مصادر عسكرية تركية للأناضول، السبت، إن قصف مواقع التنظيم الإرهابي جاء رداً على إطلاقه قذائف على ولاية "كيليس" جنوبي تركيا.

وأوضحت المصادر أن "طلقات عقابية" نفذها الجيش على مواقع في "تل رفعت" يُعتقد أن القذائف على "كيليس" أُطلقت منها الخميس.

وذكرت أن القوات التركية استهدفت، بجانب أماكن إطلاق القذائف، مواقع أخرى لإرهابيي "YPG/PKK"، وتمكنت من تدمير أكثر من 20 موقعاً.

كما أسفر القصف التركي عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين، وفق المصادر ذاتها.

والجمعة أكّد الرئيس رجب طيب أردوغان رد تركيا بالمثل على سقوط القذائف، وقال: إن "الاعتداء على كيليس لا يمكن قبوله بالطبع، وقمنا بالرد بالمثل وسنواصل ذلك".

والخميس أعلنت مصادر أمنية أن قذيفة سقطت على أرض خالية وأخرى أصابت ورشة للرخام في حي "أسكي بيشاولر" التابع لـ"كيليس".

بدورها، قالت وزارة الدفاع التركية إنها أخطرت روسيا من أجل إيقاف إطلاق النار من سوريا عقب سقوط القذيفتين على كيليس.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "YPG" منذ عام 2016، حيث يستخدمونها منطلقاً لتنفيذ الهجمات.