سياسة
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سجال بايدن وبوتين.. كيف تناول الإعلام الروسي موقف أردوغان؟
وكالة الأنباء الروسية "تاس" نشرت خبراً بعنوان "أردوغان يقول إن تصريحات بايدن بحق بوتين لا يمكن قبولها". وأشارت إلى قول الرئيس التركي: إن "بوتين ردّ على بايدن بإجابة ذكية للغاية".
سجال بايدن وبوتين.. كيف تناول الإعلام الروسي موقف أردوغان؟
قال أردوغان في تصريحات للصحفيين، إن استخدام بايدن عبارة "القاتل" ضد نظيره الروسي "لا تليق برئيس دولة". / AA
20 مارس 2021

تناول الإعلام الروسي على نطاق واسع موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيال السجال القائم بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وعقب أداء صلاة الجمعة قال أردوغان في تصريحات للصحفيين، إن استخدام بايدن عبارة "القاتل" ضد نظيره الروسي "لا يليق برئيس دولة".

وأضاف: "استخدام هكذا تعبير من رئيس دولة ضد رئيس دولة مثل روسيا لا يمكن القبول به بتاتاً، وبرأيي، قام السيد بوتين بما يجب برده بإجابة ذكية وأنيقة للغاية".

وكالة الأنباء الروسية "تاس" نشرت خبراً بعنوان "أردوغان يقول إن تصريحات بايدن بحق بوتين لا يمكن قبولها".

وأشارت إلى قول الرئيس التركي: إن "بوتين ردّ على بايدن بإجابة ذكية للغاية".

بدورها نقلت وكالة أنباء "ريا" التصريحات بعنوان "أردوغان يقول إن إجابة بوتين على بايدن أنيقة للغاية".

وذكرت أن الرئيس التركي انتقد بايدن بسبب تصريحاته بحق بوتين.

أمّا صحيفة "كوميرسانت" فنشرت الخبر بعنوان "أردوغان: عبارات بايدن بحق بوتين لا تليق برئيس دولة".

وتصاعدت حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما وصف بايدن بوتين بـ"القاتل" خلال مقابلة مع قناة "ABC NEWS"، عرضت الأربعاء.

وفي المقابلة ذاتها، قال بايدن إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية عامي 2016 و2020". أما بوتين فقد رد قائلاً إنه يتمنى لبايدن "الصحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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