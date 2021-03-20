سياسة
2 دقيقة قراءة
"درون" تسقط على أرض ملعب بيلباو خلال مباراة بالليغا.. ماذا حملت معها؟
مباراة أتلتيك تتوقف ضد إيبار بعد سقوط طائرة مسيرة على أرض الملعب. ولم يشر تقرير حكم المباراة فالنتين بيتزارو إلى اللافتة التي كانت تحملها الطائرة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنها كانت تحمل رسالة ضد ملعب بيلباو سان ماميس.
"درون" تسقط على أرض ملعب بيلباو خلال مباراة بالليغا.. ماذا حملت معها؟
لم يصب أحد بأذى ولكن اللعب توقف لفترة وجيزة في الدقيقة 68 / مواقع التواصل
20 مارس 2021

توقفت مباراة أتلتيك بيلباو على أرضه ضد إيبار السبت عندما سقطت طائرة مسيرة على أرض الملعب.

لم يصب أحد بأذى ولكن اللعب توقف لفترة وجيزة في الدقيقة 68 لإزالة الطائرة المسيرة التي كانت تحمل لافتة صغيرة.

لم يشر تقرير حكم المباراة فالنتين بيتزارو إلى اللافتة، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنها كانت تحمل رسالة ضد ملعب بيلباو سان ماميس الذي يستضيف مباريات لبطولة أوروبا.

قبل تأجيل بطولة أوروبا التي كانت مقررة العام الماضي بسبب وباء كورونا، كان من المقرر أن تلعب إسبانيا مباريات مجموعتها في المدينة الواقعة بإقليم الباسك.

يتمتع سكان إقليم الباسك بثقافة الاعتزاز بالنفس. فجزء كبير من سكان الإقليم يعرّفون أنفسهم بأنهم باسكيون قبل أن يكونوا إسباناً.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد أطلقت وسقطت عمداً بسبب عدم اللعب في الباسك أم لا.

وانتهت المباراة بالدوري الإسباني بالتعادل 1-1.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us