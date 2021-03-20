سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية
قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث، السبت، في اتصال هاتفي مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.
أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية
أردوغان دعا إلى تعزيز التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين خلال الفترة المقبلة والحفاظ على المكتسبات المشتركة / AA
20 مارس 2021

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما أردوغان مع كل من المنفي والدبيبة، السبت، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحسب البيان هنأ أردوغان بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة في مجلس النواب، مشيراً إلى انتعاش الآمال مجدداً للتوصل إلى حل دائم في ليبيا.

وأكد تركيز تركيا الدائم للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا الصديقة والشقيقة، وسلامة أراضيها ووحدة كيانها السياسي، مشدداً على استمرار تقديم أنقرة كل أشكال الدعم لها.

ودعا أردوغان إلى تعزيز التعاون القائم على أسس متينة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على المكتسبات المشتركة.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us