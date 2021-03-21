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أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية، وأنقرة تنسحب من اتفاقية إسطنبول.

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أردوغان يبحث مع المنفي والدبيبة العلاقات التركية الليبية

قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث، السبت، في اتصال هاتفي مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. [TRT عربي]

وهنأ أردوغان بنيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة في مجلس النواب، مشيراً إلى انتعاش الآمال مجدداً للتوصل إلى حل دائم في ليبيا. وأكد تركيز تركيا الدائم للحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا الصديقة والشقيقة، وسلامة أراضيها ووحدة كيانها السياسي، مشدداً على استمرار تقديم أنقرة كل أشكال الدعم لها.[الأناضول]

تركيا تنسحب من اتفاقية إسطنبول.. وأقطاي: نرتقي بمكانة المرأة دون تقليد

قررت تركيا الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعلق نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي على القرار قائلاً إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي. [TRT عربي]

وأضاف أُقطاي: "مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي". وأردف: "لا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا". [TRT عربي]