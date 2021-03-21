سياسة
2 دقيقة قراءة
بمناسبة عيد النوروز.. أردوغان: سنواصل العمل لرخاء وأمن الإنسانية جمعاء
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد النوروز الذي يصادف 21 مارس/آذار من كل عام. وأوضح أردوغان أن عيد النوروز يعد رمزاً للأخوة والسلام.
بمناسبة عيد النوروز.. أردوغان: سنواصل العمل لرخاء وأمن الإنسانية جمعاء
الرئيس التركي: "منذ آلاف السنين يُحتفل بعيد النوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية إلى البلقان والأناضول" / AA
21 مارس 2021

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد النوروز الذي يصادف 21 مارس/آذار من كل عام.

جاء ذلك في رسالة نشرتها، الأحد، رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وقال أردوغان في برقيته: "عبر الآمال التي ينعشها عيد النوروز، سنواصل العمل من أجل إنشاء مستقبل أكثر رخاءً وأمناً لبلادنا والإنسانية جمعاء".

وأوضح أردوغان أن عيد النوروز يعد رمزاً للأخوة والسلام.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يتجذّر الشعور بالوحدة والتضامن الناجم عن عيد النوروز في جميع أرجاء العالم.

وتابع قائلاً: "منذ آلاف السنين يتم الاحتفال بعيد النوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية إلى البلقان والأناضول".

وأردف: "أتمنى أن يجلب عيد النوروز السلام والازدهار لأمتنا والبشرية جمعاء، وأحيي جميع مواطنينا بهذه المناسبة".

و"عيد نوروز" يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزاً للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us