بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد النوروز الذي يصادف 21 مارس/آذار من كل عام.

جاء ذلك في رسالة نشرتها، الأحد، رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.

وقال أردوغان في برقيته: "عبر الآمال التي ينعشها عيد النوروز، سنواصل العمل من أجل إنشاء مستقبل أكثر رخاءً وأمناً لبلادنا والإنسانية جمعاء".

وأوضح أردوغان أن عيد النوروز يعد رمزاً للأخوة والسلام.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يتجذّر الشعور بالوحدة والتضامن الناجم عن عيد النوروز في جميع أرجاء العالم.

وتابع قائلاً: "منذ آلاف السنين يتم الاحتفال بعيد النوروز في مساحة واسعة تمتد من وسط القارة الآسيوية إلى البلقان والأناضول".

وأردف: "أتمنى أن يجلب عيد النوروز السلام والازدهار لأمتنا والبشرية جمعاء، وأحيي جميع مواطنينا بهذه المناسبة".

و"عيد نوروز" يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزاً للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.