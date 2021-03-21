سياسة
2 دقيقة قراءة
آثار الجائحة.. صعود معدلات اللجوء إلى بنوك الطعام في بريطانيا
كشف بحث أجري في بريطانيا بهدف الكشف عن الضغوط التي يتعرض لها المواطنون البريطانيون بسبب جائحة كورونا، عن ارتفاع نسبة الحاجة إلى بنوك الطعام في المملكة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخلافات الأسرية، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الأحد.
آثار الجائحة.. صعود معدلات اللجوء إلى بنوك الطعام في بريطانيا
9 من كل 10 مجالس للمقاطعات في بريطانيا أبلغت عن زيادة اللجوء إلى بنوك الطعام العام الماضي  / Getty
21 مارس 2021

كشف بحث أجري في بريطانيا بهدف الكشف عن الضغوط التي يتعرض لها المواطنون البريطانيون بسبب جائحة كورونا، عن ارتفاع نسبة الحاجة إلى بنوك الطعام في المملكة بالإضافة إلى ارتفاع معدل الخلافات الأسرية، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الأحد.

وحسب الصحيفة، فقد رصدت معظم المجالس المحلية زيادة في أعداد الأشخاص المحتاجين إلى إعانات من أجل مواجهة خطر التشرد، محذرة من أن الأسر الفقيرة ستواجه "كارثة" ما لم يتم دعمها إلى ما بعد اجتياز الجائحة.

كما أبلغ أكثر من تسعة من كل 10 مجالس للمقاطعات (مجالس تمثل المدن والبلدات والمناطق الحضرية في جميع أنحاء إنجلترا)، عن زيادة في اللجوء إلى بنوك الطعام العام الماضي. فيما أبلغ ثلثها عن زيادة في عمليات الوساطة في تفكك الأسر.

ووفق استطلاع أجرته شبكة مجالس المقاطعات (DCN)، فقد ارتفع الطلب أيضاً على المساعدة في حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

وحسب المجالس المحلية البريطانية فإن 85% منها رصدت خلال عامي 2020-2021، زيادة في طلبات الأسر المشردة للحصول على سكن مؤقت.

وفيما تتصاعد حدة الضغوط على الأسر الفقيرة جراء الوباء، فإنها تشكل تأثيراً غير مباشر على السلطات المحلية التي أوشك العديد منها على الانهيار قبل ظهور الجائحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us