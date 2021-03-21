سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب كورونا.. أرباح أرامكو تتراجع بنسبة 44.4% خلال 2020
تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 44.4% خلال 2020، إلى 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار). وكانت الشركة سجلت أرباحاً قيمتها 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019.
بسبب كورونا.. أرباح أرامكو تتراجع بنسبة 44.4% خلال 2020
أرجعت أرامكو تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته / AP
21 مارس 2021

تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 44.4% خلال 2020، إلى 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار).

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، الأحد، كانت "أرامكو" سجلت أرباحاً قيمتها 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019.

وأرجعت أرامكو تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضاً إلى تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيماويات.

وشهد عام 2020 تفشي وباء فيروس "كورونا"، الذي أثر بدوره في أسعار العديد من السلع والخدمات ومنها النفط.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول من 2020، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل "كورونا" والتوقف شبه الكامل لحركة النقل الجوي، والإنتاج عالمياً.

وأعلنت الشركة الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع بـ0.352 ريال للسهم.

وذكرت أن تاريخ الأحقية يبدأ الاثنين.

وقالت الشركة إنها حافظت على متوسط إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 9.2 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر، لكننا تمكنا من اجتيازها، لما تتمتع به الشركة من مرونة مالية وتشغيلية عالية".

وأضاف حسب الإفصاح: "بنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز.. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة طلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us