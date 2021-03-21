تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 44.4% خلال 2020، إلى 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار).

وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، الأحد، كانت "أرامكو" سجلت أرباحاً قيمتها 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) في 2019.

وأرجعت أرامكو تراجع الأرباح إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضاً إلى تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيماويات.

وشهد عام 2020 تفشي وباء فيروس "كورونا"، الذي أثر بدوره في أسعار العديد من السلع والخدمات ومنها النفط.

وسجلت أسعار النفط أسوأ أداء فصلي في تاريخها خلال الربع الأول من 2020، بسبب تدهور الطلب على الخام بفعل "كورونا" والتوقف شبه الكامل لحركة النقل الجوي، والإنتاج عالمياً.

وأعلنت الشركة الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع بـ0.352 ريال للسهم.

وذكرت أن تاريخ الأحقية يبدأ الاثنين.

وقالت الشركة إنها حافظت على متوسط إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 9.2 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر: "خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر، لكننا تمكنا من اجتيازها، لما تتمتع به الشركة من مرونة مالية وتشغيلية عالية".

وأضاف حسب الإفصاح: "بنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز.. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة طلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى".