تستعد سفينتا "الفاتح" و"القانوني" في تركيا لمواصلة العمليات الاستكشافية والتنقيب عن النفط والغاز، في شهر أبريل/نيسان القادم.

وتجري عمليات تجهيز وإعداد السفينتين في ميناء فيليوس، بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود، من أجل عمليات التنقيب في موقع أماسرا-1.

وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أشار إلى أن هدف تركيا هو حفر ما بين 30 و40 بئراً في المنطقة في السنوات الخمس القادمة.

وقال: "في مقدمة أهدافنا استخراج الغاز في مئوية تأسيس الجمهورية، عام 2023".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا ـ1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق.

ثم أعلن أردوغان ارتفاع التقديرات لاحقاً بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.