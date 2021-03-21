أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ معدل الجرائم المرتكبة ضد المرأة هي 13 عالمياً و7 أوروبياً و3.8 في تركيا من بين كل مليون شخص.

وفي تغريدة على تويتر، نشر صويلو معطيات حول الجرائم المرتكبة ضد المرأة عالمياً، قائلاً :"من واجبنا إعطاء المعلومة الصحيحة للشعب".

وأضاف: "من واجبنا مكافحة العنف ضد المرأة، وتركيا بكفاحها هذا ستكون نموذجاً لدول العالم".

ويظهر في الرسم البياني الذي نشره صويلو أنّ مليوناً و661 ألفاً و198 شخصاً حمّلوا "تطبيق دعم المرأة" (KADES) على هواتفهم. وأكد أن وزارة الداخلية تلقت 98 ألفاً و639 بلاغاً عن طريق التطبيق.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد قال في سياق متصل: "مصممون على نقل نضالنا الرامي لرفع مكانة المرأة التركية إلى مستويات أعلى، مع المحافظة على نسيجنا الاجتماعي التقليدي".

وأردف: "لا داعي للبحث عن الحلول في الخارج أو تقليد الآخرين من أجل تحقيق هذا الهدف السامي، فالحل يكمن في عاداتنا وتقاليدنا وجوهرنا".