سياسة
3 دقيقة قراءة
تقرير: الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حرب معتمد في إقليم تيغراي
أظهرت شهادات أطباء ونساء من إقليم تيغراي الإثيوبي، استخدام العنف الجنسي كسلاح معتمد في الصراع القائم في الإقليم، وأفادت مصادر طبية بإدخال أكثر من 200 امرأة إلى مستشفى واحد فقط بسبب حالات العنف الجنسي والاغتصاب في الأشهر الأخيرة.
تقرير: الاغتصاب والعنف الجنسي سلاح حرب معتمد في إقليم تيغراي
قال أحد الأطباء في مستشفى Ayder Referral إنه تم إدخال أكثر من 200 امرأة إلى المستشفى بسبب العنف الجنسي في الأشهر الأخيرة / Reuters
21 مارس 2021

أظهرت مزيد من الأدلة استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب معتمد في إقليم تيغراي الإثيوبي.

ووفقاً لتقرير نشرته CNN تحدثت فيه مع تسعة أطباء في إثيوبيا وواحد في مخيم للاجئين السودانيين فإنهم شهدوا زيادة مقلقة في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب منذ أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عملية عسكرية ضد القادة في تيغراي، وأرسل قوات وطنية ومقاتلين من منطقة أمهرة في البلاد، ومشاركة قوات من إريتريا المجاورة في الحملة العسكرية إلى جانب الحكومة الإثيوبية.

ووفقاً للأطباء، فإن جميع النساء اللاتي يعالجوهن تقريباً يروين قصصاً مماثلة عن تعرضهن للاغتصاب من قبل جنود إثيوبيين وإريتريين.

وأرفق التقرير شهادات لنساء يقبعن في بلدة حمداييت السودانية حيث تجمع آلاف اللاجئين من تيغراي على الحدود الإثيوبية، في الأشهر الأخيرة، ووصفن تعرضهن للاغتصاب أثناء فرارهن من القتال.

"لقد دفعني وقال: أنتم التيغراي ليس لديكم أي تاريخ، وليس لديكم ثقافة. أستطيع أن أفعل بك ما أريده ولا أحد يهتم"

- إمرأة من إقليم تيغراي

وقالت امرأة عن مهاجمها: "لقد دفعني وقال: أنتم التيغراي ليس لديكم أي تاريخ، وليس لديكم ثقافة. أستطيع أن أفعل بك ما أريده ولا أحد يهتم"، وأضافت المرأة أنها حامل الآن.

ويتلقى العديد من النساء والفتيات العلاج في مستشفى Ayder Referral، المرفق الطبي الرئيسي في العاصمة الإقليمية ميكيلي. ومعظمهم نُقلوا إلى هناك من قبل مستشفيات في المناطق الريفية غير مجهزة للتعامل مع حالات الاغتصاب.

وقال أحد الأطباء في المستشفى إنه جرى إدخال أكثر من 200 امرأة إلى المستشفى بسبب العنف الجنسي في الأشهر الأخيرة.

وقالت إحدى منسقي مركز أزمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في تيغراي، إنهم اعتادوا سماع الحالات كل بضعة أيام أو مرة واحدة في الأسبوع. وأضافت أنه منذ اندلاع النزاع تسعى نحو 22 امرأة وفتاة للعلاج من الاغتصاب كل يوم.

كما ارتفع الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبارات الأمراض المنقولة جنسياً في الأشهر الأخيرة. وقال الأطباء إن العديد من النساء اللائي تعرضن للاغتصاب أصبن بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

وكشف برهان كيدان، النائب السابق لرئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإثيوبية لدى واشنطن الخميس، أن ما يصل إلى 70 ألف شخص لقوا مصرعهم إثر الصراع في إقليم تيغراي، المتواصل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us