توقع مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية، العالم التركي أوغور شاهين، السيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية بحلول نهاية الصيف، رغم تعثر توزيع اللقاح المضاد له.

وقال شاهين لصحيفة "فيلت ام زونتاغ" الألمانية، الصادرة الأحد، إنه "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف".

وأضاف "سيكون هناك عمليات تفش، إلا أنها لن تكون مؤثرة، وكذلك سيكون هناك تحورات، لكنها لن تخيفنا".

وحول ألمانيا، أوضح أنه "من الممكن ضمان تطعيم 70% من الشعب مع نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، وهو التوقيت المتوقع ليصبح الفيروس أقل تأثيراً".

والجمعة، منح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير العالمين التركيين "شاهين"، وزوجته "أوزليم توريتشي" أعلى جائزة في البلاد على خلفية تطويرهما أول لقاح فعال في العالم ضد فيروس كورونا.

وولد كل من شاهين وتوريتشي لوالدين مهاجرين من تركيا، وانتقلا إلى ألمانيا في الستينيات، وبعد دراسة الطب، حققا نجاحات في مجالات متعددة، منها مناعة السرطان، والبيولوجيا الجزيئية، وتكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي.

كما تمكنت شركة "بيونتك" الألمانية، التي أسسها الزوجان عام 2008، من تطوير أول لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا في العالم في نوفمبر/تشرين الأول 2020 بالتعاون مع شريكتها الأمريكية "فايزر".