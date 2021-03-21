وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران وبعض الدول بأنها "جريمة".

جاء ذلك في كلمة الأحد، عبر التلفزيون الإيراني الرسمي، بمناسبة الاحتفال بعيد النوروز، متطرقاً إلى آخر التطورات السياسية الداخلية والخارجية.

ويتزامن "عيد نوروز" مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا.

كما يشكل رمزاً للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا، ويحتفل به في 21 مارس/آذار من كل عام.

وقال خامنئي في كلمته: "العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وبعض الدول جريمة كبرى".

وأضاف: "يهدفون إلى إضعاف إيران بالعقوبات، لكن جرى إبطال هذه السياسة مما ساعد على تعزيز الإنتاج المحلي".

وأكد أن شرط عودة إيران للاتفاق النووي هو "رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات عن إيران".

وأشار إلى أن "سياسة القمع القصوى للإدارة الأمريكية السابقة الحمقاء (دونالد ترمب) لم تسفر عن شيء. وأن الإدارة الجديدة إذا اتبعت السياسة نفسها فستفشل هي أيضاً".

وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تهدف إلى وقف صادراتها النفطية، أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية بما فيها البنك المركزي لقائمة العقوبات، ما تسبب في خسائر كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.

وأسفرت العقوبات الأمريكية عن إنهاء العديد من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وأوقفت شراء النفط من طهران.