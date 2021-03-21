سياسة
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وزارة الدفاع التركية تطلب من روسيا وقف الهجمات في إدلب فوراً
استهدف النظام السوري مستشفى في مدينة إدلب وقصف بالصواريخ حي شيخ مسكون وموقف شاحنات قرب سرمدا. وقالت وزارة الدفاع التركية إنها وضعت قواتها بحالة تأهب.
وزارة الدفاع التركية تطلب من روسيا وقف الهجمات في إدلب فوراً
النظام السوري يستهدف مستشفى في إدلب بقصف صاروخي / وسائل التواصل
21 مارس 2021

قالت وزارة الدفاع التركية إن النظام السوري استهدف مستشفى في مدينة إدلب وقصف بالصواريخ حي شيخ مسكون وموقف شاحنات قرب سرمدا التي تقع ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأفادت الوزارة أنها أبلغت روسيا بضرورة وقف الهجمات فوراً، وأضافت: "وضعنا قواتنا في حالة تأهب ونتابع التطورات عن قرب".

وفي وقت سابق الأحد، قُتِل 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأُصيب 15 آخرون بينهم 4 في حالات حرجة، في حصيلة أولية لقصف النظام السوري وحلفائه مشفى الأتارب في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وقد أفاد نشطاء سوريون بخروج المشفى عن الخدمة بالكامل، فيما لا تزال قوات الدفاع المدني السوري تبحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وبهذا القصف ارتفع عدد المنشآت الصحية التي استهدفتها قوات النظام والطيران الروسي بشكل مباشر إلى 55 منشأة صحية منذ 27 أبريل/نيسان 2019، بحسب مديرية صحة إدلب.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وبحسب الاتفاق تشمل مناطق خفض التصعيد محافظة إدلب، وعدداً من المناطق التابعة لمحافظات مجاورة (اللاذقية، وحماه، وحلب)، وشمالي محافظة حمص، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوي البلاد.

إلا أن قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران استولت على 3 مناطق من أصل أربع مشمولة بخفض التصعيد، وسط محاولات السيطرة على محافظة إدلب.

وفي سبتمبر/أيلول 2018 توصلت تركيا وروسيا إلى تفاهم ملحق لاتفاق خفض التصعيد في مدينة سوتشي الروسية، بهدف تعزيز الهدنة بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي
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