وقالت الوزارة في بيان: "إن القوات المسلحة التركية حيّدت إرهابيين اثنين من تنظيم PKK في منطقة كارا شمالي العراق".

كما أضاف البيان أن القوات المسلحة التركية، حيدت أيضاً 13 إرهابياً من تنظيم PKK/YPG في مناطق عمليات "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيمي "داعش" وPKK/YPG الإرهابيين.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.