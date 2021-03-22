أهم الأحداث:

وزارة الدفاع التركية تطلب من روسيا وقف الهجمات في إدلب فوراً، والغنوشي يقول إن تونس بحاجة إلى الحوار ولا سبيل لحلّ البرلمان.

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وزارة الدفاع التركية تطلب من روسيا وقف الهجمات في إدلب فوراً

قالت وزارة الدفاع التركية إن النظام السوري استهدف مستشفى في مدينة إدلب وقصف بالصواريخ حي شيخ مسكون وموقف شاحنات قرب سرمدا التي تقع ضمن منطقة خفض التصعيد. [TRT عربي]

وأفادت الوزارة بأنها أبلغت روسيا ضرورة وقف الهجمات فوراً، وأضافت: "وضعنا قواتنا في حالة تأهب ونتابع التطورات من قرب". [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، قُتِل 7 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأُصيب 15 آخرون بينهم 4 في حالات حرجة، في حصيلة أولية لقصف النظام السوري وحلفائه مشفى الأتارب بمنطقة خفض التصعيد بإدلب. [الأناضول]

الغنوشي: تونس بحاجة إلى الحوار ولا سبيل لحل البرلمان

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الأحد، إنه لا سبيل قانونياً ودستورياً لحل البرلمان إلا في حالة عجزه عن إنتاج حكومة وتزكيتها، واعتبر أن تونس بحاجة إلى حوار وطني يجمع بين الاتجاهات لتكوين أهداف مشتركة بديلة من الوضع الحالي الذي يجذّر القطيعة. [TRT عربي]

تأتي تصريحات الغنوشي غداة تنظيم عشراتٍ السبت وقفةً وسط العاصمة تونس، لمطالبة الرئيس قيس سعيد، بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان، على خلفية محاولات لتعطيل أعماله، إثر خلافات بين بعض مكوناته، احتجاجاً على الأوضاع التي تمر بها البلاد. [TRT عربي]