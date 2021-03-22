سياسة
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شاهد| كيف أنقذ مسعف سعودي حياة مصاب تعرّض لحادثة مرورية؟
تَمكَّن المسعف السعودي سامي العنزي من إنقاذ حياة مصاب في حادثة مرورية بمنطقة حفر الباطن، بسبب مبادرته وسرعة استجابته.. ما القصة؟
شاهد| كيف أنقذ مسعف سعودي حياة مصاب تعرّض لحادثة مرورية؟
سامي العنزي في أثناء إحضار أدواته من سيارته الشخصية لإنقاذ المصاب
22 مارس 2021

تداول السعوديون على موقع تويتر، مقطع فيديو للمسعف السعودي سامي العنزي، الذي أدى دوراً "بطولياً" في معالجة مصاب بحادثة سير في منطقة حفر الباطن بالمملكة.

ويُظهِر الفيديو الذي وثّقَته كاميرات المراقبة بالشارع، لحظة اصطدام سيارة بشاحنة، انحرفت جرَّاء ذلك لتصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق.

وفي تلك اللحظة كان يمرّ المسعف سامي العنزي في طريقه حينما رأى الحادثة، فتوقف وعالج مسرعاً المصاب وأنقذه بوقف النزيف، حتى وصول فرق الإسعاف إلى المكان.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً، إذ اعتُبر الموقف معبّراً عن النخوة والإنسانية والبطولة وسرعة البديهة التي أنقذت حياة إنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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