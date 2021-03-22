تداول السعوديون على موقع تويتر، مقطع فيديو للمسعف السعودي سامي العنزي، الذي أدى دوراً "بطولياً" في معالجة مصاب بحادثة سير في منطقة حفر الباطن بالمملكة.

ويُظهِر الفيديو الذي وثّقَته كاميرات المراقبة بالشارع، لحظة اصطدام سيارة بشاحنة، انحرفت جرَّاء ذلك لتصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق.

وفي تلك اللحظة كان يمرّ المسعف سامي العنزي في طريقه حينما رأى الحادثة، فتوقف وعالج مسرعاً المصاب وأنقذه بوقف النزيف، حتى وصول فرق الإسعاف إلى المكان.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً، إذ اعتُبر الموقف معبّراً عن النخوة والإنسانية والبطولة وسرعة البديهة التي أنقذت حياة إنسان.