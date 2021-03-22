سياسة
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وزير المالية التركي: لا تنازلات عن آليات السوق الحرة وأولويتنا خفض التضخم
أصدر وزير المالية التركي لطفي ألوان، بياناً أكّد فيه أن بلاده لن تقدّم أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم، مضيفاً أن الأولوية الحالية هي خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وزير المالية التركي: لا تنازلات عن آليات السوق الحرة وأولويتنا خفض التضخم
وزير المالية التركي لطفي ألوان يؤكد أن بلاده لن تتنازل عن آليات السوق الحرة / AA
22 مارس 2021

أكد وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان الاثنين، أن بلاده لن تقدّم أي تنازلات عن آلية السوق الحرة، وأن نظام التبادل الحر سيستمر بكل حزم.

وأوضح ألوان في بيان، أن "استقرار الأسعار والاستقرار المالي، يُعتبران من أهمّ المتطلبات الأساسية لاستقرار الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "سنواصل تنفيذ السياسات المالية الهادفة إلى دعم استقرار الأسعار بطريقة مكمّلة للسياسة النقدية".

وأردف: "أولوية خفض التضخم الذي نطبّقه في إطار السياسة الكلية، مستمرة حتى يتحقق انخفاض دائم في التضخم".

وشدّد الوزير على أن وزارته تُولِي الأداء الفعَّال والسليم للأسواق اهتماماً بالغاً.

ولفت إلى أن "الإجراءات المتَّخَذة ضمن حزمتنا الإصلاحية ستعزّز أسسنا الهيكلية أكثر وتزيد مقاومتنا للصدمات المحتملة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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