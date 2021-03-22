سياسة
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"بيرقدار ميني" المطورة.. عضو جديد في عائلة المسيَّرات التركية
أعلنت شركة "بايكار" التركية تطوير طائرتها المسيَّرة المصغّرة (ميني) "بيرقدار Mini İHA D"، وتزويدها بمواصفات متقدمة. وبفضل التقنيات الجديدة ستتمكن المسيَّرة من التحليق ليلاً على ارتفاع يناهز 12 ألف قدم.
"بيرقدار ميني" المطورة.. عضو جديد في عائلة المسيَّرات التركية
شركة بايكار تعلن تطوير مسيّرات مصغّرة (ميني) "بيرقدار Mini İHA D"، بمواصفات متقدمة
22 مارس 2021

أعلنت شركة "بايكار" التركية التي أصبحت إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطائرات المسيَّرة والمسيَّرات المسلحة، تطوير طائرتها المسيَّرة المصغّرة (ميني) "بيرقدار Mini İHA D"، وتزويدها بمواصفات متقدمة.

وأعاد سلجوق بيرقدار، المدير التنفيذي لبايكار، تغريدة نشرها الحساب الرسمي للشركة على تويتر، توضّح مواصفات المسيَّرة الجديدة.

وعلّق بيرقدار بالقول: "السيدات والسادة، أجرينا تعديلات على أولى طائراتنا المسيَّرة التي دخلت مخزونات القوات المسلحة التركية للمرة الأولى عام 2007، لنخرج إليكم بمسيَّرة بيرقدار المصغَّرة (ميني) التي إن كانت صغيرة الحجم، فيكفينا أن نقول إنها إحدى أفراد سلالة الجد أقنجي“.

ومن أهم المواصفات التقنية التي تتمتع بها المسيّرة المصغّرة "بيرقدار Mini İHA D":

1- كاميرا عالية الوضوح (10x تكبير بصري، و32x تقريب رقمي).

2- القدرة على التحليق في الهواء لمدة تتجاوز ساعتين.

3- القدرة على إجراء رحلات جوية ليلية.

4- إمكانية الاتصال بها من مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً.

5- القدرة على الطيران في درجات حرارة تتراوح بين -20 درجة مئوية، و+55 درجة مئوية.

ويمكن استخدام المسيَّرات المصغَّرة التي تتميز بعديد من المواصفات المتقدمة مقارنة بمنافساتها من المسيَّرات الأجنبية، في ظل ظروف جغرافية وجوية صعبة، بما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.

مصدر:TRT عربي
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