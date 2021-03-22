أعلن جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عودة الأخير إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال "منصته الخاصة".

وتوقع المستشار في تصريح أدلى به لشبكة فوكس نيوز، عودة ترمب خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وقال إن المنصة "ستكون الأكثر شعبية بين وسائل التواصل الاجتماعي، وستعيد تعريف اللعبة بالكامل".

وجُمّدت حسابات ترمب على تويتر وفيسبوك، بعد أعمال شغب جرت في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي بالعاصمة واشنطن، في الوقت الذي كان مقرراً فيه تصديق الكونغرس على فوز الرئيس الحالي جو بايدن.

وأسفر الهجوم الذي شنّه أنصار ترمب عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة، في أحداث وُصِفت بأنها هزت أسس الديمقراطية الأمريكية.

وذكر ميلر أيضاً أن الرئيس السابق أجري اجتماعات رفيعة المستوى مع فرق مختلفة بخصوص المشروع، في منتجعه "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، وأن "عديداً من الشركات" أبدى استعداداً للعمل معه بالفعل.