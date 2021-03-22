حاز مشروع "صفر نفايات" في تركيا على الجائزة الأولى "لأهداف التنمية المستدامة" التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP".

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان الاثنين، أن المشروع التركي حصل على جائزة عمل أهداف التنمية المستدامة بسبب مساهماته المهمة في رفع الوعي نحو الإنتاج والاستهلاك.

ويهدف المشروع الجاري برعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان والذي بدأ عام 2017، إلى تقليل حجم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.

وأشار البيان إلى أن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى تركيا، كلاوديو توماسي، سيقوم بتقديم الجائزة إلى السيدة أردوغان خلال حفل رسمي في العاصمة أنقرة الخميس المقبل.

وأوضح أن المشروع ساهم في تقليل ملياري طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما جلب 17 مليار ليرة (أكثر من 3 مليارات دولار) إلى الاقتصاد التركي في الفترة بين 2017 ونهاية 2020.

ويطمح المشروع إلى إعادة تدوير 35% من نفايات البلاد بحلول عام 2023.