سياسة
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التهم نحو 700 خيمة.. ثلاثة قتلى إثر حريق بمخيم للاجئي الروهينغيا
لقيت امرأة وطفلان مصرعهم الاثنين، إثر حريق اندلع في مخيم للاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار الحدودية جنوبي بنغلاديش. ووفقاً لشهود عيان خرج الحريق عن السيطرة وتسبب في تدمير أكثر من 700 خيمة للاجئين.
التهم نحو 700 خيمة.. ثلاثة قتلى إثر حريق بمخيم للاجئي الروهينغيا
شاهد عيان قال لوكالة الأناضول إن الحريق خرج عن السيطرة وتسبب في تدمير أكثر من 700 خيمة / AA
22 مارس 2021

لقى 3 أشخاص مصرعهم الاثنين، إثر حريق اندلع في مخيم للاجئي الروهينغيا في منطقة كوكس بازار الحدودية جنوبي بنغلاديش، حسب شهود عيان.

وقال اللاجئ محمد أيوب في كوكس بازار إن ما لا يقل عن امرأة واحدة (19 عاماً) وطفلين يبلغان من العمر ست سنوات وتسع سنوات لقوا مصرعهم إثر الحريق، لافتاً إلى وجود عدد آخر في عداد المفقودين.

فيما أشار مايو خان​​، زعيم رابطة شباب الروهينغيا، لوكالة لأناضول إلى "خروج الحريق عن السيطرة وتسبُّبه في تدمير أكثر من 700 خيمة".

وأضاف شاهد عيان آخر أن الحريق "بدأ نحو الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي (10:30 ت.غ) ولا يزال مستمراً" حتى لحظة نشر الخبر.

بدوره قال محمد شمسود دوزا المفوض الإضافي بمفوضية إغاثة اللاجئين والعودة إلى الوطن لوكالة الأناضول إن السلطات تلقت بلاغ الحريق وتعاملت معه وتحاول السيطرة عليه.

وتتبع هذه المفوضية وزارة إدارة الكوارث والطوارئ في بنغلاديش.

مصدر:AA
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