سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2021
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خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2021
بويل قال إن العلاقات مع تركيا ستكون على رأس الموضوعات التي ستناقش في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري / Reuters
23 مارس 2021

أهم الأحداث:

السعودية تطرح مبادرة سلام لإنهاء الحرب باليمن وتنتظر موافقة الحوثيين، والاتحادالأوروبي يقول إنه يرغب في بناء "أفضل العلاقات" مع تركيا.

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السعودية تطرح مبادرة سلام لإنهاء الحرب باليمن وتنتظر موافقة الحوثيين

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن المملكة طرحت مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن، تشمل وقف السعودية إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وفي أول ردّ للحوثيين قال كبير المفاوضين الحوثيين لرويترز الاثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب لا تتضمن شيئاً جديداً. [الأناضول]

وتأتي هذه الخطوة "تجاوباً" من السعودية مع جهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ ومبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وفق مصادر لوكالة رويترز. [TRT عربي]

الاتحاد الأوروبي: نرغب في بناء "أفضل العلاقات" مع تركيا

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية الاثنين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إنهم يرغبون في بناء "أفضل العلاقات" مع تركيا. [TRT عربي]

وأوضح أن العلاقات مع تركيا كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم، وذكر أن الموضوع سيُتناول في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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