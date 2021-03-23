سياسة
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للمرة الرابعة خلال عامين.. أكثر من 6.5 مليون إسرائيلي يدلون بأصواتهم
بدأ ما يزيد على 6.5 ملايين إسرائيلي الإدلاء بأصواتهم صباح الثلاثاء، في انتخابات الكنيست 24، في رابع انتخابات تشهدها البلاد خلال عامين. وتستمر عملية التصويت التي انطلقت منذ قليل حتى الساعة العاشرة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش).
للمرة الرابعة خلال عامين.. أكثر من 6.5 مليون إسرائيلي يدلون بأصواتهم
اكثر من 6.5 مليون إسرائيلي يُدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست للمرة الرابعة خلال عامين / AA
23 مارس 2021

بدأ ما يزيد على 6.5 مليون إسرائيلي الإدلاء بأصواتهم صباح الثلاثاء، في انتخابات الكنيست 24.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السابعة صباحاً (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة مساء (20:00 ت.غ)، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وتجرى عملية التصويت داخل 12 ألفاً و127 مركز اقتراع عادياً، و38 لمرضى كورونا بالمستشفيات، و751 للخاضعين للحجر ومرضى كورونا خارج المستشفيات، إضافة إلى 547 مركز اقتراع في دور المسنّين.

وينتشر 20 ألف شرطي إسرائيلي في الشوارع وبمحيط مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات، حسب المصدر ذاته.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى لاختيار 120 عضواً بالكنيست 6 ملايين و578 ألفاً و84.

وخلال يومَي الأربعاء والخميس، تبدأ لجنة الانتخابات نشر النتائج تباعاً، على أن تُعلن النتائج النهائية ظهر الجمعة.

وفي 31 مارس/آذار الجاري، ستقدَّم نتائج الانتخابات النهائية لرئيس البلاد رؤوفين ريفلين، لبدء الاستشارات بين الكتل المختلفة في الكنيست لتحديد هوية المرشح لتشكيل الحكومة.

وسيكون على عضو الكنيست المكلّف تشكيل الحكومة، إكمال المهمة في فترة لا تتجاوز 28 يوماً (قابلة للتجديد أسبوعين) يُجرِي خلالها مفاوضات مع الكتل المختلفة لإقامة الائتلاف.

وخلال تلك الفترة عليه الحصول على موافقة أغلبية 61 عضواً بالكنيست على الحكومة التي شكّلها.

والانتخابات التي تشهدها إسرائيل الثلاثاء، هي الرابعة في غضون عامين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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