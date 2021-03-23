سياسة
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جاوش أوغلو: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة الأجندة الإيجابية
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تعمل على مواصلة الأجندة الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي، من خلال بحث سبل التعاون في القضايا الأساسية.
جاوش أوغلو: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة الأجندة الإيجابية
بحث وزير الخارجية التركي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قضايا إقليمية بما فيها ملفات سوريا وأفغانستان وليبيا / AA
23 مارس 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مساء الاثنين، إنهم سيعملون مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من أجل مواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد.

جاء ذلك في تغريدة لجاوش أوغلو، إثر اجتماعه مع بوريل على مأدبة عشاء في بروكسل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال جاوش أوغلو: "سنعمل معاً مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بوريل من أجل مواصلة الأجندة الإيجابية".

وأكد جاوش أوغلو ضرورة مزيد من التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مواضيع تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، والهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أنه بحث مع بوريل قضايا إقليمية بما فيها ملفات سوريا وأفغانستان وليبيا.

من جانبه، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنهم "يرغبون في بناء أفضل العلاقات" مع تركيا، مع الدفاع عن مصالح الاتحاد في الوقت نفسه.

ولفت بوريل إلى حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتابع مواقف تركيا حتى الصيف.

وذكر أن موضوع العلاقات مع تركيا سيُتناوَل في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومَي 25 و26 مارس/آذار الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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