سياسة
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نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تثير انتقادات بتصريحاتها عن الإسلام.. ماذا قالت؟
شاهد ماذا قالت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا عن الإسلام ونشأتها الدينية في الهند، وأثار انتقادات وسخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
نجمة بوليوود بريانكا شوبرا تثير انتقادات بتصريحاتها عن الإسلام.. ماذا قالت؟
بريانكا: عرفت الإسلام جيداً بسبب اعتياد والدي الغناء في المسجد / Reuters
23 مارس 2021

سببت تصريحات نجمة بوليوود الهندية، بريانكا شوبرا، عن الإسلام، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في لقطة من المقطع الترويجي لمقابلتها مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، التي ستُذاع كاملة على قناة "ديسكفري بلس"، يوم الأربعاء 24 مارس/آذار الجاري.

وذكرت بريانكا خلال حديثها عن نشأتها الدينية، إنها "عرفت الإسلام جيداً بسبب اعتياد والدها الغناء في المسجد"، في إشارة إلى والدها الراحل أشوك تشوبرا.

وقالت: "نشأت في مدرسة راهبات فكنت على علم بالمسيحية، وعرفت الإسلام بسبب اعتياد والدي الغناء في المسجد، كما نشأت في أسرة هندوسية، فكنت على علم بها أيضاً".

وتابعت: "إن الروحانيات جزء كبير من الهند ولا يمكنك تجاهلها حقاً".

وعلّق رواد وسائل التواصل الاجتماعي على تصريح بريانكا بالسخرية والاستنكار، وندّد بعضهم بالحديث عن "الغناء داخل المسجد" في محاولة للتقريب بين الأديان!

وقال أحدهم ساخراً: "أبي لم يُغنِّ في المسجد لذا كبرت دون أن أعرف الإسلام، للأسف".

وقال آخر مستنكراً: "كيف يجعل الغناء شخصاً ما يعرف ما الإسلام؟ هل نشأتك وحياتك طوال هذه السنوات في الهند لم تعرّفك الإسلام من خلال معايشتك المسلمين من حولك؟".

وتابع ساخراً: "قياساً على نفس المنطق، فإن عمل أبي في المحكمة يجعلني عالماً بالقانون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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