شككت هيئة صحية أمريكية، في البيانات التي قدّمتها شركة أسترازينيكا حول فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا، بعد إجراء تجربة واسعة في الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة صحية أمريكية أن شركة أسترازينيكا ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا بعد تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.

وتشير تلك البيانات إلى أن فاعلية اللقاح الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بلغت 79 بالمئة، في الوقاية من فيروس كورونا المصحوب بأعراض، بعد تجربة واسعة للقاح في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، والأهم هو أن اللقاح لم يزد خطر تجلط الدم.

إلا أن المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية عبّر في بيان عن "القلق من أن أسترازينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من تلك التجربة، ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بالفاعلية"، حسب مراجعة مجلس مراقبة سلامة البيانات.

وقدمت أسترازينيكا تلك البيانات للحصول على موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاحها في الأسابيع المقبلة.

ويرأس معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، ويتبع المعاهد الوطنية للصحة.

وقال المعهد: "نحثّ الشركة على العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدقّ وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن".

ولم تعلق أسترازينيكا بعد على تصريحات الهيئة الصحية الأمريكية.

فيما لفت المعهد إلى أن لجاناً استشارية مستقلة ستحدد بعد مراجعة مستفيضة للبيانات، مسألة إجازة اللقاح والإرشادات الخاصة باستخدامه في الولايات المتحدة.