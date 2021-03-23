سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة تشكّك في بيانات أسترازينيكا حول فاعلية لقاحها
شكك المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، في البيانات التي قدمتها شركة أسترازينيكا بشأن فاعلية لقاحها، للحصول على موافقة استخدامه داخل الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تشكّك في بيانات أسترازينيكا حول فاعلية لقاحها
لم تعلّق أسترازينيكا بعد على تشكيك الهيئة الصحية الأمريكية في لقاحها  / Reuters
23 مارس 2021

شككت هيئة صحية أمريكية، في البيانات التي قدّمتها شركة أسترازينيكا حول فاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا، بعد إجراء تجربة واسعة في الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة صحية أمريكية أن شركة أسترازينيكا ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بفاعلية لقاحها للوقاية من فيروس كورونا بعد تجربة كبيرة في الولايات المتحدة.

وتشير تلك البيانات إلى أن فاعلية اللقاح الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بلغت 79 بالمئة، في الوقاية من فيروس كورونا المصحوب بأعراض، بعد تجربة واسعة للقاح في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو، والأهم هو أن اللقاح لم يزد خطر تجلط الدم.

إلا أن المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية عبّر في بيان عن "القلق من أن أسترازينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من تلك التجربة، ربما قدمت رؤية غير مكتملة للبيانات الخاصة بالفاعلية"، حسب مراجعة مجلس مراقبة سلامة البيانات.

وقدمت أسترازينيكا تلك البيانات للحصول على موافقة الولايات المتحدة على الاستخدام الطارئ للقاحها في الأسابيع المقبلة.

ويرأس معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، ويتبع المعاهد الوطنية للصحة.

وقال المعهد: "نحثّ الشركة على العمل مع مجلس مراقبة سلامة البيانات على مراجعة بيانات الفاعلية وضمان الإعلان عن أدقّ وأحدث البيانات الخاصة بالفاعلية في أسرع وقت ممكن".

ولم تعلق أسترازينيكا بعد على تصريحات الهيئة الصحية الأمريكية.

فيما لفت المعهد إلى أن لجاناً استشارية مستقلة ستحدد بعد مراجعة مستفيضة للبيانات، مسألة إجازة اللقاح والإرشادات الخاصة باستخدامه في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us