وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإيراني تسلم المسيرات الجديدة في عدة مواقع في أنحاء البلاد، وقيل إنها تتميز بقدرة عالية على التخفي واختراق التحصينات.

وأضافت الوكالة: "السمات الفريدة للطائرات المسيرة تشمل مدى يتجاوز ألفي كيلومتر وقوة تدميرية عالية وقدرة على المرور عبر مستويات دفاعية والتحليق المستقل".

وتابعت الوكالة: "لا يزيد ذلك فحسب قدرات الاستطلاع ومراقبة الحدود، بل يعزز أيضاً القدرة القتالية لأسطول الجيش من الطائرات المسيرة في مواجهة الأهداف البعيدة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت إيران تدريبات عسكرية تستمر شهرين شملت مناورات حربية دافع خلالها الحرس الثوري عن منشآت نووية أساسية في نطنز من هجمات افتراضية بصواريخ وطائرات مسيرة.