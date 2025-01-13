سياسة
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إعلام إيراني: طهران تتسلم ألف مسيّرة جديدة ذات قدرات عالية
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بتسلم الجيش الإيراني اليوم الاثنين، ألف طائرة مسيرة جديدة في وقت تستعد فيه البلاد لمزيد من المواجهات المحتملة مع إسرائيل وكذلك مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.
إعلام إيراني: طهران تتسلم ألف مسيّرة جديدة ذات قدرات عالية
الجيش الإيراني يتسلم ألف طائرة مسيّرة تتميز بقدرات عالية / AA
13 يناير 2025

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإيراني تسلم المسيرات الجديدة في عدة مواقع في أنحاء البلاد، وقيل إنها تتميز بقدرة عالية على التخفي واختراق التحصينات.

وأضافت الوكالة: "السمات الفريدة للطائرات المسيرة تشمل مدى يتجاوز ألفي كيلومتر وقوة تدميرية عالية وقدرة على المرور عبر مستويات دفاعية والتحليق المستقل".

وتابعت الوكالة: "لا يزيد ذلك فحسب قدرات الاستطلاع ومراقبة الحدود، بل يعزز أيضاً القدرة القتالية لأسطول الجيش من الطائرات المسيرة في مواجهة الأهداف البعيدة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت إيران تدريبات عسكرية تستمر شهرين شملت مناورات حربية دافع خلالها الحرس الثوري عن منشآت نووية أساسية في نطنز من هجمات افتراضية بصواريخ وطائرات مسيرة.

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