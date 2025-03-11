ووفقاً لمسعفين فلسطينيين، استُشهد 5 أشخاص وأُصيب آخرون بجراح، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة فلسطينيين في منطقة "نتساريم" بالقرب من الحدود الشرقية للمدينة، في أثناء وجودهم قرب منزل مدمَّر، ما أدى إلى سقوط 5 شهداء بينهم شقيقان.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيدة فلسطينية في بلدة "الشوكة" الحدودية شرقي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهادها، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

تأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ ترفض إسرائيل الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

في السياق، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 145 فلسطينياً في غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بمعدل 7 شهداء كل يومين، إضافةً إلى إصابة 605 آخرين.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تستخدم الحصار والتجويع أدوات "قتل بطيء"، مؤكداً أن ذلك جزء من جريمة إبادة جماعية تستهدف سكان القطاع.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القتل عبر القناصة والطائرات المسيّرة، مستهدفاً الفلسطينيين خصوصاً في أثناء محاولتهم تفقد منازلهم القريبة من "المنطقة العازلة" التي فرضها الاحتلال على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.

وحذّر المرصد من تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض ظروف معيشية كارثية تؤدي إلى القتل التدريجي للفلسطينيين، مشيراً إلى أن استمرار إغلاق المعابر منذ 2 مارس/آذار تسبَّب في نقصٍ حادٍّ في المواد الأساسية، ما أدى إلى توقف عديد من مراكز الإغاثة والمطابخ الخيرية عن العمل.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية ورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، مؤكداً أنها تتعمد تنفيذ سياسة تجويع منهجية تهدف إلى خلق بيئة معيشية غير صالحة للحياة في غزة، ضمن مخطط مدروس يهدف إلى فرض التهجير القسري لسكان القطاع.

وأوضح أن هذا النهج يتماشى مع الطروحات الأمريكية التي تبناها الرئيس دونالد ترمب منذ 25 يناير/كانون الثاني، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.

ودعا المرصد الحقوقي الدول والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وإلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وفرض إجراءات صارمة على إسرائيل لإجبارها على إنهاء الحصار ووقف عمليات القتل الممنهج والتهجير القسري.

في السياق، أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، مساء الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 137 فلسطينيا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وقال سلامة، في بيان الثلاثاء، إن إسرائيل "تعمّدت خلال الأيام العشرة الماضية رفع وتيرة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، منتهكة اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر".

وتابع: "أحدث هذه الجرائم كان قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم، بينهم شقيقان، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 137 شهيدا".

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقاً الكهرباء.

ويعرقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في المقابل تؤكد حركة حماس مراراً التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.