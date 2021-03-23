سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي: تركيا حليف ذو قيمة ووجودها في الناتو مفيد للجميع
أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات أدلى بها خلال أول زيارة رسمية يجريها لمقر حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أن تركيا حليف ذو قيمة للولايات المتحدة ووجودها في الحلف يصب في مصلحة الجميع.
وزير الخارجية الأمريكي: تركيا حليف ذو قيمة ووجودها في الناتو مفيد للجميع
بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة ترى تركيا حليفاً ذا قيمة ووجودها في الناتو يصب في مصلحة الجميع / AP
23 مارس 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، إن تركيا حليف ذو قيمة للولايات المتحدة، وإن وجودها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" يصبّ في مصلحة الجميع.

وأكّد في تصريحات بعد لقاء جمعه بأمين عامّ الحلف في أول زيارة رسمية له لمقره ببروكسل، أن الناتو يمكنه أن يصبح أقوى بعد فترة من الخلافات الداخلية، مضيفاً أنه يتعين إبقاء تركيا في بؤرة العلاقات عبر الأطلسي.

وأضاف: "على الرغم من الخلافات العلنية مع أنقرة، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لهما مصلحة قوية في الحفاظ على ارتباط تركيا الوثيق بالتحالف".

وتابع: "تركيا حليف قديم ذو قيمة"، مشدداً على أن من مصلحة أنقرة أيضاً البقاء في الحلف.

وتَعهَّد بلينكن بإعادة بناء وتنشيط "الناتو" وإطلاع الحلفاء على أي خطط أمريكية بشأن أي انسحاب محتمل من أفغانستان.

وأكّد: "جئت للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الراسخ"، مضيفاً أن بلاده "تريد إعادة بناء شراكاتها، وتنشيط التحالف مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي في المقام الأول".

وبعد أربعة أعوام من الخلاف مع واشنطن خلال رئاسة دونالد ترمب الذي وصف الحلف بأنه "عتيق"، رحّب الحلفاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي بتغير لهجة إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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