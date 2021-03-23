سياسة
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وسط منافسة كبيرة مع فيسبوك.. الإمارات تستثمر 150 مليون دولار في تليغرام
تحدث فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة "مبادلة"، عن "نجاح تطبيق تليغرام لتنمو قاعدة مستخدميه نمواً مذهلاً جعله منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين".
وسط منافسة كبيرة مع فيسبوك.. الإمارات تستثمر 150 مليون دولار في تليغرام
استثمرت "مبادلة" 75 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل أجلها خمس سنوات قبل الاكتتاب العامّ / Reuters
23 مارس 2021

ذكر صندوق الثروة السيادي لأبو ظبي الثلاثاء، أن شركة "مبادلة" للاستثمار وصندوق أبو ظبي كاتاليست بارتنرز، المملوك جزئياً لـ"مبادلة"، استثمرا إجمالاً 150 مليون دولار في تطبيق التراسل تليغرام.

واستثمرت "مبادلة" 75 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل أجلها خمس سنوات قبل الاكتتاب العامّ، فيما استثمر صندوق "أبو ظبي كاتاليست بارتنرز" 75 مليون دولار أخرى.

وتحدث فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة "مبادلة"، عن "نجاح تطبيق تليغرام لتنمو قاعدة مستخدميه نمواً مذهلاً جعله منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين".

وقال: "نثق بأنّ لدى تليغرام اليوم جميع الإمكانيات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة".

وسجّل تليغرام وتطبيق التراسل سيجنال زيادة كبيرة في عدد المستخدمين العام الحالي، وسط قلق حيال الخصوصية لدى منافسهما الأكبر واتساب المملوك لفيسبوك.

وأُطلق تطبيق تليغرام عام 2013، ولديه 500 مليون مستخدم شهرياً حسب صندوق أبو ظبي كاتاليست بارتنرز.

وقالت مبادلة إن تليغرام، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، سوف تفتح مكتباً في أبو ظبي عقب الاستثمار الجديد.

وصندوق "أبو ظبي كاتاليست بارتنرز" مشروع مشترك بين "مبادلة" وشركة الاستثمار الأمريكية "فالكون إيدج كابيتال".

"مبادلة"، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 230 مليار دولار، هي ثاني أكبر مستثمر حكومي في الإمارات بعد جهاز أبو ظبي للاستثمار.

ويستثمر الاثنان في التكنولوجيا، وساهمت "مبادلة" بمبلغ 15 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" وحجمه 100 مليار دولار في 2017.

كما اشترت "مبادلة" حصة 1.85% في "جيو بلاتفورمز"، الوحدة الرقمية لـ"ريلاينسا إندستريز" العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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