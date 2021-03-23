منذ 2019 تستعين قيادة القوات الجوية-البرية التركية بجهاز محاكاة المهام الشاملة "أتاكسيم" ATAKSİM، الذي طوّرته وأنتجته شركة "هوالسان" التركية للصناعات الدفاعية، بإمكانات وطنية بنسبة 80%.

ويستطيع الجهاز محاكاة جميع الحركات التي تنفّذها مروحية ATAK في المحاور الستة، لذلك تُحسب عدد ساعات التدريب التي يتلقّاها الطيارون على جهاز "أتاكسيم" في رصيدهم لعدد ساعات الطيران الفعلي.

ويتلقى الطيّارون تدريباتهم على "أتاكسيم" في مختلف السيناريوهات، إذ يمكن للجهاز محاكاة حالات الطوارئ والمعارك الجوية في ظل الظروف الجوية السيئة والطيران الليلي ومختلف التضاريس الجغرافية، تماماً كما الحال في الواقع الحقيقي.

خفض تكلفة التدريبات

وبفضل جهاز المحاكاة "أتاكسيم" انخفضت تكلفة التدريبات لتصل إلى 14% فقط من التكلفة الأصلية إن أُجريت باستخدام مروحيات حقيقية، أو بنسبة 1 إلى 7، بعد استثناء تكلفة الذخيرة.

وفي حال استخدام ذخيرة افتراضية وهو أمر يتيحه جهاز المحاكاة، تنخفض التكلفة بدرجة أكبر.

وخلال التدريبات يستطيع المدرِّبون مراقبة تفاصيل الرحلات الجوية الافتراضية، كما يمكنهم مشاهدتها بالكامل بعد تسجيلها، ما يُسهِّل عملية التقييم.