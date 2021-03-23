سياسة
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مصرع أكثر من 15 شخصاً وتضرُّر 55 ألفاً آخرين بحريق مخيم الروهينغيا
أدى الحريق الضخم بمخيم الروهينغيا في بنغلاديش إلى مصرع 15 شخصاً وتضرُّر 55 ألفاً آخرين.
مصرع أكثر من 15 شخصاً وتضرُّر 55 ألفاً آخرين بحريق مخيم الروهينغيا
لفت بيان الهلال الأحمر إلى أن المستشفى الذي بنته تركيا ويعتبر أكبر مركز صحي في المخيم احترق، بعد إجلاء المرضى منه / AP
23 مارس 2021

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مصرع أكثر من 15 شخصاً، إثر الحريق الذي اندلع في أحد مخيمات لاجئي الروهينغيا بمنطقة كوكس بازار الحدودية، جنوبي بنغلاديش.

وأوضح جوهانس فان، مسؤول في فرع المفوضية في بنغلاديش، أن "ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا مصرعهم إثر الحريق، فيما أصيب 560 آخرين، وتم فقدان نحو 400"، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأفاد الهلال الأحمر التركي أن الحريق الضخم أدى إلى تدمير 10 آلاف مأوى، وتضرُّر أكثر من 55 ألف لاجئ.

وذكر بيان للهلال الأحمر أن الحريق الذي انتشر بسرعة بفعل الرياح أدى أيضاً إلى احتراق المراكز الخدمية في المخيم، مشيراً إلى نقل 12 ألف شخص إلى مخيمات أخرى.

وأشار إلى أن خبراء الكوارث التابعين لبعثة الهلال الأحمر التركي في بنغلاديش يقدمون دعمهم للجهود بعد اندلاع الحريق.

وشدد على أن خبراء الهلال بدؤوا بتقييم الأضرار والاحتياجات العاجلة لمسلمي إقليم أراكان (غرب ميانمار) اللاجئين في المخيم عقب الحريق.

كما لفت البيان إلى أن المستشفى الذي بنته تركيا ويعتبر أكبر مركز صحي في المخيم احترق، بعد إجلاء المرضى منه.

ونقل البيان عن رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، حزنه العميق جراء الحريق في المخيم بمنطقة كوكس بازار البنغالية.

وقال: "تعمل فرقنا وفرق الهلال الأحمر البنغالية والمتطوعون سوياً على الأرض، ونتضرع بالدعاء للروهينغيا الذين تضرروا جراء الحريق وسكان المنطقة والفرق التي تكافح النيران ببسالة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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