أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء استهداف مطار "أبها" الدولي السعودي بطائرة مُسيرة، مشيرة إلى أن الإصابة "كانت دقيقة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة يحيى سريع في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر إن "الجماعة أسقطت أيضاً طائرة تجسسية مقاتلة من نوع MQ9" في أجواء محافظة مأرب.

وأشار إلى أنّ "عملياتنا مستمرة ما دام العدوان والحصار استمرا".

ويأتي ذلك على الرغم من إعلان السعودية يوم الاثنين مبادرة لـ"حل الأزمة اليمينة" تتضمن وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي "استمراراً لدور المملكة الداعم لليمن فإنها تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل سياسي شامل".

وأضاف: "تتضمن المبادرة وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة بالبنك المركزي".

وتشمل المبادرة أيضاً "فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأمم المتحدة"، وفق فرحان.

ودعت المملكة، الحكومة اليمينية والحوثيين للقبول بالمبادرة، ليجري تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها.